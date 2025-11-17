Star Academy, les évaluations du 17 novembre : Sarah et Lily au top, Théo P. et Victor en dessous, le résumé complet



Publicité





Star Academy, les évaluations du 17 novembre 2025 – C’est ce dimanche après-midi qu’avait lieu la seconde partie des évaluations de la semaine 5 de la Star Academy 2025. Il s’agissait d’évaluations surprises avec une chanson tirée au sort.











Publicité





Les élèves sont répartis en deux groupes : l’un passait hier (résumé complet ici) et l’autre ce lundi matin. Ils ont tiré une chanson au sort et ils avaient une heure pour la préparer avant le début de ces évaluations. On leur laissait le choix d’échanger les chansons mais comme hier, personne ne l’a fait.

Lily ouvre le bal de ces évaluations

C’est Lily qui ouvre le bal des évaluations. Elle interprète « Ton amoureuse » de Vitaa. Elle avoue qu’elle ne la connaissait pas du tout. C’est clairement une très belle évaluation, elle a peu regardé les paroles et son timbre de voix collait parfaitement à la chanson. Quand elle rentre au château, les autres l’applaudissent.

On continue avec Théo P. sur « Locked Out of Heaven » de Bruno Mars. Il fait des erreurs de paroles, ce n’est pas toujours très juste. Il a peur d’être nommé.



Publicité





Léo intrerprète « Love in the dark » d’Adele. Il explique qu’il ne la connaissait pas du tout. Il lit beaucoup mais clairement alors qu’on ne l’attendait pas sur cette chanson, c’est vraiment joli ! Les élèves le félicitent et l’applaudissent.

Mélissa passe ensuite sur « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero. Elle est immunisée mais c’est vraiment très joli. Tout le monde lui dit que c’était bien mais elle n’est pas contente d’elle.

Sarah enchaine sur « Somewhere we know » de Keane. Elle est la seule à ne pas du tout prendre les paroles, c’est très réussi ! On est sur une évaluation très réussie.

Place ensuite à Théo L. sur « Plus près des étoiles » de Gold. Marlène a le sourire. Il regarde pas mal le texte mais c’est certainement l’une de ses meilleures évaluations !

Et on termine avec Victor, qui a tiré au sort « Que tu reviennes » de Patrick Fiori. C’est faux à plusieurs moments, clairement pas sa meilleure évaluation.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Comme hier, on est sur des évaluations réussies ! Bizarrement, en ayant une heure seulement pour préparer leurs chansons, ils sont tous meilleurs que la semaine dernière. Sur aujourd’hui, on a trouvé Sarah au dessus tandis que Victor et Théo P. étaient un peu en dessous. Les nominations s’annoncent assez serrées ! Verdict mardi soir en fin de quotidienne avec l’annonce des trois nommés de la semaine.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.