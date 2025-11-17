Demain Nous Appartient du 17 novembre : Judith et Jordan font une découverte choc (résumé + vidéo épisode 2075 en avance)



Demain nous appartient du 17 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2075 de DNA – La police va perquisitionner chez les Colin ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Judith va faire une découverte choc au sujet de la mère de Diane et Esmée…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 17 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2075

Après avoir vu Luc Colin charger le corps inanimé d’une femme dans son coffre, Judith et Violette alertent la police. Karim organise une perquisition chez les Colin. Luc accuse immédiatement Jordan et Judith de vouloir lui nuire. Dans la salle de bains, Damien trouve du vernis noir et une crème anti-âge, des éléments qui renforcent les soupçons de la police. Sara interroge Diane et Esmée, qui affirment ne courir aucun danger et prétendent que leur mère est en retraite spirituelle au Népal. Au commissariat, les policiers s’accordent à dire que cette famille cache quelque chose.

Au Spoon, Judith raconte tout à Jordan. Convaincus qu’Émilie Colin pourrait être la femme vue dans le coffre, ils postent un avis de recherche sur internet après avoir trouvé une photo d’elle jeune. Diane tombe dessus au lycée, furieuse, et assure à Violette que sa mère va très bien. Mais à la maison, avec Esmée, elle finit par avouer qu’elle a très peur pour elle… Le soir venu aux Halles, Judith a une révélation en voyant Dhélia : elle porte du vernis noir et ressemble fortement à Émilie sur la photo de l’avis de recherche. Judith se demande si Dhélia n’est pas en réalité Émilie Colin.



De son côté, Gabriel doit passer un spermogramme. Il est très stressé, surtout parce que Soraya a parlé de leurs démarches à leurs proches. Seul dans la salle, il perd ses moyens. Le soir, Soraya lui assure qu’elle l’accompagnera la prochaine fois.

Arthur, pompier volontaire, vend des calendriers au Spoon. Il s’intéresse à Lou, qui l’envoie balader, mais il la retrouve plus tard après une chute à vélo et l’aide. Elle perd une chaussure dans le canal et achète des baskets en remplacement. Arthur, qui a craqué pour elle, récupère la chaussure et la dépose au Spoon pour qu’elle puisse la récupérer.

