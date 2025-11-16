Star Academy, les évaluations du 16 novembre : Anouk, Léa et Jeanne au top, le résumé complet



Publicité





Star Academy, les évaluations du 16 novembre 2025 – C’est ce dimanche après-midi qu’avait lieu la première partie des évaluations de la semaine 5 de la Star Academy 2025. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors qu’une cinquième élève sera éliminé vendredi soir.











Publicité





C’est la semaine des surprises, les élèves sont répartis en deux groupes : l’un passait aujourd’hui et l’autre demain matin. Ceux du premier groupe ont tiré une chanson au sort cet après-midi et ils avaient une heure pour la préparer avant le début de ces évaluations.

Ambre ouvre le bal de ces évaluations

C’est Ambre qui ouvre le bal des évaluations. Elle passe sur « Greedy » de Tate McRae. On la voit lire mais en ayant eu qu’une heure, rien d’anormal. Vocalement, c’est très réussi ! Elle termine avec le sourire, visiblement contente d’elle.

Bastiaan passe sur « Toutes les machines ont un coeur » de Maëlle. Lui aussi lit mais ça semble très réussi. Sofia a le sourire. Au château, les autres le félicitent.



Publicité





Anouk chante « My heart will go on » de Céline Dion. Elle ne regarde pas les paroles, c’est magnifique. Papy a le sourire, Michaël a l’air de passer un bon moment.

Place ensuite à Jeanne sur « Zombie » des Cranberries. On la voit très peu lire, c’est vocalement très fort et clairement une évaluation réussie.

Léa enchaine avec « Someone you love » de Lewis Capaldi. Michaël a le sourire, Marlène a l’air captivée. Elle ne lit pas et c’est très fort vocalement ! Elle finit avec un grand sourire, apparemment contente d’elle. Marlène lui demande si elle connaissait la chanson, elle avoue que très peu. Les autres la félicitent et l’applaudissent !

Et on termine avec Léane sur « Parce que c’est toi » d’Axelle Red. C’est plutôt jolie, quelques faussetés. Marlène a l’air contente.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Clairement on est sur de très jolies évaluations aujourd’hui, ils ont mis la barre haute avant le second groupe. On a trouvé Léane légèrement en dessous des autres. Suite des évaluations demain matin et verdict mardi avec l’annonce des trois nommés de la semaine.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.