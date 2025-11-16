Un Si Grand Soleil spoilers : Alix prête à tout, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025

Publicité
Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 5 décembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend au début du mois prochain dans votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2025.
ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.
Publicité
On peut déjà vous dire qu’Alix va être prête à tout pour aider Lucas. Ce dernier est au pied du mur chez L Cosmétiques : une commande frauduleuse a été passée !
Quant à Charlotte, elle dérape lors d’une soirée avec les autres lycéens… Et entre Noura et Pablo, rien ne va plus !
Publicité
Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 novembre 2025
Lundi 1er décembre 2025 (épisode 1804) : Tandis que Lucas entrevoit un moyen d’échapper à Sybille, Noura confie à Charlotte que son couple bat de l’aile.
Mardi 2 décembre 2025 (épisodes 1805) : Alors qu’Alix ne recule devant rien pour aider Lucas, à l’hôpital, Laurine sauve la mise à Jérémy.
Mercredi 3 décembre 2025 (épisode 1806) : Tandis que Lucas se retrouve au pied du mur à L. Cosmétiques, les ados organisent une fête. Mais la soirée dérape pour Charlotte.
Jeudi 4 décembre 2025 (épisode 1807) : Alors que Dimitri se pense tiré d’affaire, Lucas lui, se montre moins optimiste. De son côté, Charlotte passe une très mauvaise journée au lycée.
Vendredi 5 décembre 2025 (épisode 1808) : La police commence à s’intéresser à la commande frauduleuse de chez L. Cosmétiques. Quant à Paloma, elle révèle à Kira que dans son couple, c’est elle qui porte la charge mentale.
Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents
Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :
- du 17 au 21 novembre 2025 en cliquant ICI
- du 24 au 28 novembre 2025 en cliquant ICI
Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.