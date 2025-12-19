Plus belle la vie spoiler : Yann libre, il confronte Chloé ! (5 janvier 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 5 janvier 2026 – Votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » s’éclipse dès lundi et pour toute la durée des vacances. Et on peut déjà vous dire que dans l’épisode du lundi 5 janvier 2026, si Chloé a passé de belles fêtes de fin d’année avec sa fille, Baptiste et Mathis, Yann va revenir à la charge…











Publicité





A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie, encore plus belle » : la série déprogrammée pendant les fêtes sur TF1

En effet, à la rentrée, Yann est libre et il vient parler à Elena alors que Chloé est avec sa fille, Baptiste et Mathis après la sortie de l’école. Chloé lui met un stop et demande à Baptiste de raccompagner Elena à la maison avec Mathis.

Yann confronte Chloé : il est le père d’Elena et compte bien apprendre à la connaitre ! Chloé ne veut plus jamais le voir mais Yann lui assure que n’est pas elle qui décide. Il est déterminé à avoir une place dans la nouvelle vie de la petite fille.



Publicité





Pendant ce temps là, Charles Duvivier est partie en vacances. Il a envoyé une carte postale à Thomas au Mistral. Et Chloé se confie à Baptiste, qui lui conseille de dire la vérité à Elena sur Yann avant qu’elle ne l’apprenne autrement… Il assure à Chloé qu’il sera à ses côtés.