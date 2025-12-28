Star Academy du 28 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 28 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.





Au studio du prime, tout le monde est prêt pour le prime des évaluations, le dernier de l’année. Les élèves ont hâte mais sont aussi stressés.







C’est Léa qui ouvre le prime avec sa carte blanche. Place ensuite aux évaluations ! (résumé complet du prime ici).

A l’issue du prime, Ambre, Léa et Anouk sont dans le top 3 tandis que Sarah, Mélissa et Théo sont nominés. Et le public choisit finalement de sauver Sarah et Théo, Mélissa est éliminée ! Et c’est Ambre qui remporte la battle du top 3, elle est immunisée pour la semaine prochaine.



Retour au château pour les 7 élèves restants, ils sont sous le choc du départ de Mélissa. Et, bons joueurs, ils félicitent Ambre ! Au château, un repas chinois les attend !

Les académiciens réalisent qu’ils vont démarrer 2026 ensemble au château. Théo et Bastiaan sortent chercher la lettre de Mélissa. C’est Ambre qui la lit à tout le monde !

Tout le monde va se coucher, Léa change de lit pour se retrouver à côté d’Ambre.

Le lendemain, place au Débrief de Marlène Schaff avec exceptionnellement, Matthieu Gonet ! Elle leur annonce que c’est le 200ème prime qui les attend samedi prochain avec des anciens tout au long de la semaine.

Matthieu commence par leur dire de ne jamais oublier de profiter du moment présent, même quand c’est difficile. Pour l’évaluation de chant de Bastiaan, Matthieu pense qu’il a encore une marge de progression : il l’a trouvé totalement dedans qu’à la fin !

Pour la prestation de Sarah, Marlène tient à rétablir les choses : si elle s’est retrouvée nommée, ce n’est pas du tout parce que sa presta était ratée ! Matthieu se dit bouleversée à chaque fois qu’il l’entend depuis le début de la saison, il lui dit qu’elle est un diamant pur ! Sarah est contente d’elle.

Pour Victor, Matthieu l’a trouvé dedans dès les premières notes. Il le félicite. Marlène est d’accord, elle l’a trouvé connecté.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.