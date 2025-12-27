Star Academy : qui a été éliminé lors du prime des évaluations ? (résumé + replay du 27 décembre 2025)



Star Academy, résumé du prime 11 du samedi 27 décembre 2025 – C’est parti pour le prime de des évaluations de la Star Academy 2025, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens ouvrent le prime sur leur hymne.





Ce soir, les élèves vont tous passer une évaluation de chant et de matière optionnelle. Seule Léa n’est pas en danger puisqu’elle a été immunisée à l’issue des évaluations de mardi. En fin de soirée, on connaitra les noms des 3 nominés et l’un d’eux sera éliminé !







Léa ouvre cette soirée avec sa carte blanche « Show Me How You Burlesque » de Christina Aguilera. Michaël la félicite.

Tout le monde passe en chant dans un premier temps avant d’être, plus tard, noté en danse ou en théâtre. C’est Bastiaan qui ouvre le bal de ces évaluations avec « L’enfer » de Stromae. Les notes : Sofia 15, Michaël 14, Marlène 16,5. Il a 15,2.



Sarah enchaine avec « Proud Mary » de Tina Turner. Elle reçoit une ovation du public ! Sofia salue ses variations, elle lui met 15,5. Michaël a adoré, il lui met 16,5. Marlène la félicite, elle lui met 15. Elle a 15,7 de moyenne.

Victor passe ensuite sur « All I Ask » d’Adele. Sofia est au bord des larmes, elle affirme que c’était exceptionnel et lui donne 17, Michaël annonce que vocalement c’est un maestro et lui a mis 15, Marlène salue qu’il ait ouvert son coeur en même temps que sa voix, elle lui met 16,5. Il a 16,2 de moyenne et prend donc la tête.

C’est au tour de Mélissa sur « Les mots bleus » de Christophe version Camélia Jordana. Sofia salue son interprétation, il lui manqué une diction plus précise, elle lui met 14. Michaël salue ses progrès mais c’était trop « mignonnet », il lui met 13. Marlène la félicite, elle met 14,5. Moyenne 13,8, elle est dernière.

Léa passe son évaluation sans stress, pour tenter de décrocher le top 3. Elle interprète « Chandelier » de Sia. Sofia la félicite, elle a maitrisé les fondamentaux, elle lui met 17. Michaël l’a trouvée à la hauteur, il parle de petites erreurs, il lui a mis 16. Marlène a mis 17 aussi. Elle passe donc devant Victor avec la moyenne de 16,7.

🕺 Place aux évaluations de danse de Bastiaan, Léa, Sarah, Mélissa et Victor. Ils ont tous eu 45min avec Jonathan pour apprendre une chorégraphie. Victor danse sur « Gimme More » de Britney Spears, Sarah danse sur « Poker Face » de Lady Gaga, Léa danse sur « Buttons » des Pussycat Dolls, Bastiaan danse sur « It’s ok I’m ok » de Tate McRae, et Melissa danse sur « Bad Guy » de Billie Eilish.

Jonathan donne donc ses notes :

– Victor obtient 15, moyenne 15,9

– Sarah obtient 15,5, moyenne 15,6

– Léa obtient 16, moyenne 16,5

– Bastiaan obtient 18,5, moyenne 16

– Mélissa obtient 14, moyenne 13,9

Classement à l’issue de ces évaluations : 1. Léa 16,5; 2. Bastiaan 16; 3. Victor 15,9; 4. Sarah 15,6; 5 Mélissa 13,9. Bastiaan est donc certain de ne pas être nominé ce soir.

On poursuit les évaluations avec les élèves ayant choisi le théâtre. On commence avec le chant.

Ambre passe sur « Magnolia For Ever » de Claude François en piano / voix. Sofia salue son charisme, elle lui donne 17. Michaël la félicite et lui met 17 aussi. Marlène lui dit qu’elle est une artiste, elle a mis 18 ! Elle a 17,3 et prend la tête.

Anouk passe sur « L’amour existe encore » de Céline Dion. Sofia lui met 17,5; Michaël lui met 15; Marlène la félicite et lui met 16. Moyenne 16,2.

Théo passe le dernier sur « J’ai encore rêvé d’elle » de Il était une fois. Sofia le félicite, elle lui met 14,5. Michaël salue le pianiste, il lui met 14. Marlène a été embarquée, elle lui met 14. Il a 14,2 de moyenne.

🎭 On termine avec les évaluations de théâtre. Anouk passe sur « Je l’aime à mourir » de Francis Cabrel, Ambre sur « Le dîner » de Bénabar, et Théo sur « Mesdames » de Grand Corps Malade.

Les notes de Papy : il met 17 à Anouk, elle a donc 16,4 de moyenne. Il met 17 aussi à Ambre, qui a donc 17,3 de moyenne. Et enfin il dit qu’il a manqué quelque chose à Théo, il a 15 et donc 14,4 de moyenne.

Classement définitif de ces évaluations

1- Ambre 17,3

2- Léa 16,5

3- Anouk 16,4

4- Bastiaan 16

5- Victor 15,9

6- Sarah 15,6

7- Théo 14,4

8- Mélissa 13,9

Sarah, Théo et Mélissa sont donc les 3 nominés de la soirée et sont soumis aux votes du public. Ambre, Léa et Anouk sont dans le top 3.

Les nommés chantent tour à tour. Mélissa sur « Encore un soir » de Céline Dion, Sarah sur « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel, et Théo sur « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.

Place à la battle du top 3 pour Ambre, Léa et Anouk sur « Quand je t’aime » de Demis Roussos. Papy vote Anouk, Marlène vote Anouk, Michaël vote Ambre, Sofia vote Ambre, et Jonathan vote Léa. Il y a donc égalité, Michaël reste sur son vote fait gagner Ambre ! Elle est immunisée.

Les académiciens reprennent « Aimer à perde la raison » de Jean Ferrat.

Mélissa éliminée

23h58 : C’est l’heure du verdict. Nikos annonce le premier sauvé, Sarah !! Théo est sauvé à son tour, Mélissa est éliminée.

Star Academy 2025, le replay du prime du 27 décembre

Rendez-vous demain à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.