66 minutes du 28 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







66 minutes du 28 décembre 2025, sommaire

🔸 Grands buffets : repas de fêtes à volonté

Restaurant hors norme, les Grands Buffets de Narbonne (Aude) célèbrent leur succès depuis 35 ans. Pour s’attabler dans ce temple de la gastronomie à volonté, il faut parfois patienter jusqu’à un an afin de déguster, pour une soixantaine d’euros, un menu d’exception. Tournedos au foie gras, fontaine de homard, impressionnant plateau de près de cent fromages… La formule « illimitée », imaginée par le visionnaire et généreux Louis Privat, séduit chaque année des centaines de milliers de gourmets. Beaucoup choisissent même d’y fêter le réveillon avec un peu d’avance, tandis que l’expérience s’impose aussi comme une idée de cadeau à l’approche de Noël. Avec 45 cuisiniers, 460 couverts et près de 350 000 clients par an, immersion festive et gourmande dans le restaurant au plus fort chiffre d’affaires de France.



Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔸 Porto Rico : l’Amérique aux Caraïbes

À la croisée du rêve tropical et de l’influence américaine, Porto Rico ne ressemble à aucune autre île des Caraïbes. Rattaché aux États-Unis, le territoire séduit chaque année de nouveaux expatriés en quête d’un changement de vie. Parmi eux, près d’un millier de Français ont fait le choix de s’y installer. Ici, le soleil, les plages et les palmiers côtoient écoles privées, centres commerciaux géants et traditions typiquement américaines : la douceur de vivre prend des accents de grande Amérique.

Dans ce décor de carte postale, rencontre avec David, chef cuisinier aussi créatif qu’infatigable, dont les projets gourmands font saliver toute l’île. Nouveau roof-top, menu de Noël inédit : il prépare les fêtes avec une énergie contagieuse. Anne-Lise et sa famille ont également tout quitté pour une vie confortable face à l’océan : maison de rêve, école privée et enfants en uniforme. Leur quotidien bien huilé est rythmé par les célébrations américaines, à commencer par l’incontournable Thanksgiving.

Mais Porto Rico offre aussi une autre facette. Claire, 26 ans, a laissé l’Alsace derrière elle pour un mode de vie plus simple, au cœur de la nature. Ancienne basketteuse devenue guide en forêt tropicale, elle s’est pleinement imprégnée de la culture locale, jusqu’à adopter les pas de salsa.

S’installer sur l’île, c’est aussi composer avec l’envers du décor : climat parfois extrême, pluies diluviennes, coupures d’eau et d’électricité font partie du quotidien. Un prix que ces Français acceptent de payer pour vivre autrement. Fêtes grandioses, traditions locales et art de vivre tropical : cap sur un Noël hors du commun, entre esprit caribéen et culture américaine.