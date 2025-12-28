Star Academy 2025 : le programme de la semaine 11 et du prime du 3 janvier



Star Academy du 28 décembre 2025, programme – Quel programme pour la onzième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un onzième prime riche en émotion et l'élimination de Mélissa, ils ne sont plus que 7 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce dimanche.











Le prime anniversaire avec les anciens

Michaël Goldman a annoncé hier soir que le prochain prime, samedi 3 janvier 2026, sera le 200ème prime de la Star Academy ! Il s’agira du prime des anciens. Toute la semaine, d’anciens professeurs emblématiques de la Star Academy seront de retour au château et donneront des cours spéciaux aux élèves. Ils seront aussi présents sur le prime, qui accueillera aussi d’anciens élèves, toutes promos confondues.

Pour les évaluations, cette semaine il y aura 3 évaluations, une par matière, en présence des anciens professeurs. A l’issue de ces évaluations, 3 élèves seront nominés et soumis aux votes du public.

Et notez que pour le 31 décembre, mercredi, les académiciens iront à Disneyland Paris !



Le planning de la semaine 11

L’emploi du temps de la semaine a été affiché au château.

Rendez-vous cet après-midi à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025.