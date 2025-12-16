Un Si Grand Soleil Spoiler : Hélène alerte Florent, elle a un plan risqué ! (épisode du 18 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1817 du 18 décembre 2025 – En prison, Hélène est droguée par sa co-détenue depuis des semaines dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Mais dans quelques jours, Hélène va enfin comprendre que la tisane qu’elle lui prépare contient des somnifères et elle va arrêter de la prendre pour découvrir ce que cache Zoé, sa co-détenue…











Elle l’entend parler d’un gros coup au téléphone pendant qu’elle la croit endormie. Le lendemain, Hélène appelle Florent pour le voir en urgence. Elle lui explique tout et lui assure que Zoé a parlé d’un complice en prison… Sauf qu’Hélène n’est pas assez prudente, le gardien complice de Zoé écoute leur conversation !

Hélène parle de son plan à Florent. Il propose de la faire changer de cellule mais Hélène refuse : elle veut obtenir des infos capitales sur Zoé afin de négocier une remise de peine ! Florent juge que c’est trop dangereux et il a raison : le gardien prévient Zoé, ils ne veulent prendre aucun risque et compte se débarrasser d’Hélène !

