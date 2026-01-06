L’Anneau : qui sont les éliminés ? (résumé et replay épisode 2 du 6 janvier 2026)



L’Anneau du 6 janvier 2026, éliminés – Place à l’épisode 2 de « L’Anneau » ce mardi soir sur France 2. Les aventuriers sont dans la réserve et le temps est compté. Ils rentrent au refuge et déjà le départ pour une nouvelle épreuve est annoncé !











Ils rejoignent Laurent pour une épreuve avec à la clé : des cristaux. Julien remporte la première phase, il est en sécurité, les autres vont devoir ramener des cristaux d’une valeur de 1000 euros chacun. Mais l’un est un cristal maudit, qui conduira l’aventurier à l’élimination ! Julien a le privilège de déterminer l’ordre de passage. Il choisit Gaylord pour y aller le premier.

Les tours s’enchaine sans soucis et le stress monte pour les derniers. Et au final, personne ne tire le cristal maudit ! Laurent donne un choix stratégique important à Julien : arrêter le jeu là ou envoyer un dernier candidat !

De retour sur le camps, les aventuriers découvrent le contenu des provisions rapportées. Et il est temps d’enfin se préparer à manger ! Et ils apprennent que leurs logements de leur appartiennent plus ! Ils cherchent des coffres 3 par 3 et doivent se répartir les logements présents dans les coffres. Les cartes sont redistribuées. Dans la cabane : Julien, Kévin et Agatha. Dans la tente : Gaylord, Aurélie et Matéo, Et dans l’igloo : Léo, Ema, Mat, et Julien. Et ça parle déjà stratégies !



Place à une nouvelle recherche de cristaux. Mission réussie, 15.000 euros de plus dans la cagnotte.

Plus tard, en s’amusant, Ema se blesse au genou. Elle souffre, ils appellent le médecin, qui l’évacue pour faire des examens. Mat est bouleversé mais il garde leur lien secret.

Place à l’épreuve de la nuit du sursis. A la clé pour le gagnant et son équipe : une soirée raclette et une nuit au chaud ! C’est Julie qui offre finalement la victoire à l’équipe de la tente. Et pendant leur soirée au chaud, ils décident de mettre Julien sursis.

Ema abandonne, Asma revient

Le lendemain, ils reviennent sur le camps. Ema a du abandonner et Asmaa est de retour à sa place ! Elle rejoint l’igloo et va donc se retrouver avec Léo, qu’elle déteste. Gaylord vient lui parler, il lui explique avoir appris l’existence d’une alliance.

Gaylord, Aurélie et Mattéo éliminés

Place à la confrontation finale. Laurent annonce qu’il y aura 2 éliminés ! C’est les Bleus (l’igloo) qui remportent l’épreuve. L’équipe Jaune (la tente) sont les derniers et vont donc perdre deux d’entre eux !

Les Bleus annoncent qu’ils décident d’éliminer Gaylord et Aurélie.

Le lendemain, les équipes sont reformées. Julie, Matéo, Kévin, et Asmaa sont dans la tente. Tous les autres dans l’igloo ! On enchaine avec une épreuve éliminatoire. Il s’agit d’un casse-tête à résoudre avec à la clé, un cristal à chaque qualification. C’est Mattéo qui finit dernier, il est éliminé !

L’Anneau le replay de la seconde soirée

Si vous avez loupé cette nouvelle soirée de « L’Anneau », sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur france.tv.

👉 Rendez-vous mardi prochain à 21h10 sur France 2 pour la finale de L’Anneau !