Pandore : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 6 janvier 2025)

Clap de fin pour Pandore. Diffusée tardivement dans la nuit de mardi à mercredi après une programmation express décidée par M6 faute d’audience, la finale du jeu d’aventure présenté par Olivier Minne a sacré son grand gagnant.











Alban grand gagnant de Pandore

Au terme d’une finale intense, c’est Alban qui s’est imposé face à Coralie, remportant ainsi la victoire de cette première saison. Une confrontation décisive suivie par les téléspectateurs les plus fidèles, malgré une diffusion qui s’est achevée au cœur de la nuit.

C’est Bruno, le dernier mortel à être entré dans la grotte, qui a eu le choix décisif de désigner le gagnant entre Alban et Coralie. Et il a choisi Alban, le plus méritant pour beaucoup.

Grâce à son parcours tout au long de l’aventure, Alban repart avec la cagnotte finale d’une valeur de 55.000 euros. Une belle récompense pour le candidat, qui aura su tirer son épingle du jeu jusqu’à l’ultime épreuve.



Cette victoire vient conclure une saison mouvementée pour Pandore, dont la fin a été diffusée en urgence après des audiences jugées insuffisantes par M6.

Pandore, le replay de la finale

Si vous avez loupé cette dernière soirée de Pandore, sachez que l’émission est disponible en replay sur sur M6+.