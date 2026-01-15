Demain Nous Appartient spoiler : drame, Erica a disparu ! (vidéo épisode du 20 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Les choses vont tourner au drame pour Erica dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, et malgré une protection policière, Erica va mystérieusement disparaitre !











Au commissariat, Bart, Marceau et Basile sont morts d’inquiétude à l’idée qu’il ait pu lui arriver quelque chose. Sara assure qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour la retrouver…

Selon Sara, Erica a quitté le lycée et a volontairement semé le flic en charge de sa protection. Son téléphone a ensuite cessé d’émettre vers 18h30 et impossible donc de la géolocaliser… Ils vont ratisser la zone où son téléphone a émis pour la dernière fois.

Où est passée Erica ? Pourquoi a-t-elle voulu semer le policier et se mettre en danger ?



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2122 du 20 janvier 2026 : Erica disparait

