Star Academy estimations : Victor en avance, Sarah remonte sur Bastiaan (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à deux jours du prime des quarts de finale qui verra l’élimination d’Ambre, Bastiaan, Sarah ou Victor.





Actuellement selon notre sondage, Victor est toujours en tête et il est encore en hausse avec désormais 34,8% des votes.







Ambre est toujours en seconde position mais en baisse avec 31,4% des votes de notre sondage. Du côté de Bastiaan et Sarah, l’écart se resserre. Bastiaan est à 18,6% et Sarah à 15,15%.

Rien n’est encore joué ! Pour rappel, les votes sont actuellement ouverts afin de désigner l’un des quatre académiciens qui accédera à la demi-finale. Les compteurs seront intégralement remis à zéro lors du prime de samedi, et la soirée sera ponctuée de plusieurs étapes avant l’élimination finale.



Qui continuera l’aventure au château et décro­chera sa place en demi-finale ? Qui devra, au contraire, quitter la compétition ? À vous de décider en soutenant votre candidat préféré par vos votes. N’hésitez pas également à donner votre avis en participant à notre sondage. Attention cependant : ce sondage n’a qu’une valeur indicative, seuls les votes officiels feront foi.

SONDAGE Star Academy, quart de finale

Toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.