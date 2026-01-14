Demain Nous Appartient spoiler : Mathieu agresse Bart ! (vidéo épisode du 19 janvier)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que les choses vont mal tourner pour Bart dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors qu’il prend son petit déjeuner et que Charles lui prend la tête au téléphone, Bart va se faire violemment agresser !











Bart Vallorta prend son petit-déjeuner chez lui lorsqu’il reçoit un appel de Charles. Soudain, une menace surgit derrière lui : Mathieu Bouvard, le harceleur d’Erica, apparaît et tente de l’étrangler ! Bart parvient à se défendre, mais son agresseur réussit à s’enfuir. Bart décide de le poursuivre… Arrivera-t-il à le rattraper et le neutraliser ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2121 du 9 janvier 2026 : Mathieu s’attaque à Bart

