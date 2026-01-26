Demain Nous Appartient spoiler : Roxane confronte Vahina (vidéo épisode du 29 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Roxane va décider de confronter Vahina dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Roxane a découvert que la jeune femme a menti sur tout ou presque, et elle est aussi folle de jalousie…











Publicité





Alors Roxane donne rendez-vous à Vahina au Spoon. Sous les yeux de Bart, elle lui demande de quitter leur maison dès maintenant ! Vahina ne comprend pas ce qu’elle a fait de mal, Roxane lui parle de ses mensonges et enchaine sur Sara, convaincue qu’elle drague sa femme.

Vahina assure qu’il ne se passe rien entre elles, Roxane lui parle de tout ce qu’elles ont traversé… Mais Vahina ne semble pas prête à partir, elle provoque même Roxane au sujet de la solidité de leur couple… Elle ajoute qu’elle ne comprend pas pourquoi elle la déteste…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Vahina dit tout, Fred en danger, les résumés jusqu’au 13 février 2026



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2129 du 29 janvier 2026 : Roxane face à Vahina

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.