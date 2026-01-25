Demain Nous Appartient spoilers : Vahina dit tout, Fred en danger, les résumés jusqu’au 13 février 2026



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 13 février 2026 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 février 2026.











Publicité





On peut déjà vous dire que Vahina va enfin se décider à briser le silence et tout dire. Le couple Sara et Roxane va-t-il sortir affaibli ou renforcé par tout ça ?

Pendant ce temps là, l’état de santé de Fred se dégrade et inquiète ses proches. Au lycée, le prof d’Histoire se met en danger.

Et alors que Violette a ouvert son coeur à Bastien, celui d’Ellie est brisé. Samuel est là pour la consoler. Quant à Georges, il reprend du service suite à la disparition d’un sétois…



Publicité





Les résumés de DNA du 9 au 13 février 2026

Lundi 9 février 2026 (épisode 2136) : Karim joue un double jeu dangereux. L’état de santé de Fred inquiète de plus en plus son entourage. Samuel console Ellie de sa peine de cœur.

Mardi 10 février 2026 (épisodes 2137) : L’identité de monsieur Hyde est enfin dévoilée. Entre Violette et Ellie, une amitié à reconstruire. Jordan subit les retombées de la campagne de communication.

Mercredi 11 février 2026 (épisode 2138) : Philippine réalise l’impact de son mensonge. Aurore et Erica découvrent que l’amitié vaut de l’or. Fred se met en danger au lycée.

Jeudi 12 février 2026 (épisode 2139) : Vahina brise enfin le silence. Jack est perturbé par l’arrivée d’un nouveau vendeur aux Halles. Raphaëlle se rapproche de son nouveau collègue, Brice.

Vendredi 13 février 2026 (épisode 2140) : Une disparition force Georges à reprendre du service. Roxane et Sara croisent un nouveau couple surprenant. Waren met Jack au défi.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 26 au 30 janvier 2026 en cliquant ICI

du 2 au 6 février 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…