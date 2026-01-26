N’oubliez pas les paroles du 26 janvier 2026 : Elodie passe un cap, quels gains pour la maestro ?



N’oubliez pas les paroles du lundi 26 janvier 2026, 21 victoires pour Elodie

Dans le détail ce lundi soir, la maestro n’a rien gagné sur la première émission et elle a ensuite remporté 1000 euros sur la seconde. Elle ne totalise que 39.000 euros de gains en 21 victoires. Et pour sa 20ème victoire, elle a remporté un séjour en thalasso.

N’oubliez pas les paroles du 26 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.