Sept à huit du 4 janvier 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Publicité





Sept à huit du 4 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h25 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 4 janvier 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Cap sur les Caraïbes, en croisière sur un géant des mers. A la fois parc d’attractions, hôtel de luxe et Broadway sur mer.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Quelle est la meilleure galette des rois ? 20 candidats s’affrontent pour le titre de Champion de France.

🔵 Un show titanesque et une pléiade de VIP, en exclusivité découvrez les coulisses du concert évènement de Gims

🔵 Et Lilie dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Audrey Crespo-Mara l’avait rencontrée en septembre 2020. À l’époque âgée de 8 ans, l’enfant souhaitait qu’on l’appelle Lilie. Elle se disait convaincue d’être une fille enfermée dans un corps de garçon. Ses parents avaient alors choisi de l’accompagner dans ce cheminement identitaire. En ce début janvier 2026, Lilie s’apprête à fêter ses 14 ans. Elle poursuit son parcours vers ce changement d’identité, un chemin encore semé d’obstacles. Son changement d’état civil lui est toujours refusé. Malgré ces difficultés, ses parents continuent de la soutenir et de l’accompagner dans sa démarche.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 4 janvier 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.