Sept à Huit : Boualem Sansal se confie dans le Portrait de la Semaine ce 24 mai 2026

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Ce dimanche 24 mai, le magazine d’informations « Sept à Huit » proposera un nouveau numéro de son incontournable « Portrait de la Semaine », signé Audrey Crespo-Mara. Les téléspectateurs retrouveront cette semaine l’écrivain Boualem Sansal pour un entretien événement diffusé à partir de 19h30 sur TF1.


Sept à Huit : Boualem Sansal se confie dans le Portrait de la Semaine ce 24 mai 2026
TF1


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Le 16 novembre 2024, la vie de Boualem Sansal a basculé. Arrêté à l’aéroport d’Alger, l’auteur a ensuite été condamné à cinq ans de prison avant d’être finalement libéré un an plus tard. Une épreuve qu’il raconte aujourd’hui dans son nouveau livre, La Légende, publié aux éditions Grasset.

Dans cet entretien accordé à Audrey Crespo-Mara, Boualem Sansal revient sur son année de détention, les conditions de sa libération mais aussi sur les nombreuses polémiques apparues en France depuis son arrestation. L’écrivain, accusé par certains de radicalisation identitaire, s’exprime pour la première fois sur ce sujet sensible.

Avec ce témoignage exclusif, Sept à Huit promet une séquence forte autour d’une personnalité au cœur de l’actualité littéraire et politique.


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Boualem Sansal sera à découvrir dans « Le Portrait de la Semaine », ce dimanche 24 mai dès 19h30 dans Sept à Huit sur TF1.

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