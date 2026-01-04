« Dolomites : piégés aux sommets » : suite et fin de la série ce soir sur France 3 (4 janvier 2026)



« Dolomites : piégés aux sommets » au programme TV du dimanche 4 janvier 2026 – Ce dimanche soir, France 3 termine la diffusion de la nouvelle série inédite « Dolomites : piégés aux sommets ». Au programme, les 5 derniers épisodes !





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Nouvelle série policière inédite, Vanina : Meurtres en Sicile est l’adaptation des romans à succès de Cristina Cassar Scalia. Plongée au cœur de Catane, elle met en scène Vanina Guarrasi, une enquêtrice aussi brillante que déterminée, confrontée à des affaires aussi troublantes que personnelles. Tournée dans les somptueux décors siciliens, la série mêle habilement intrigues criminelles et drames intimes.

« Dolomites : piégés aux sommets » – le synopsis

Dolomites : Piégés aux sommets est un thriller intense mêlant suspense et émotions, situé au cœur des Dolomites italiennes. À la veille de Noël, des familles se retrouvent dans un hôtel de luxe, où se croisent Giovanni Lo Bianco, financier respectable au passé criminel trouble, et la docteure Claudia Schneider, contrainte de vivre cachée avec sa fille après avoir été témoin d’un meurtre de la Camorra. Alors que de lourds secrets les lient sans qu’ils le sachent, un violent séisme déclenche une avalanche qui isole totalement l’hôtel et le village. Coupés du monde et sans secours, les résidents doivent s’unir pour survivre.



Votre épisode du 28 décembre 2025

Épisode 4 – Panne de courant

Le dictionnaire susceptible de révéler les dernières paroles du Russe est retrouvé réduit en cendres dans la cheminée. Lorenzo et Anita bravent l’interdiction et se rendent à la piscine pour se baigner, lorsqu’une coupure d’électricité générale plonge l’hôtel dans l’angoisse. Marco réussit à alimenter provisoirement le respirateur d’Elena grâce à une batterie de voiture, avant de remettre le générateur en état de marche. Une violente dispute éclate ensuite entre Lorenzo et Riccardo, ce dernier accusant le compagnon d’Anita d’être à l’origine de la panne, qui aurait pu être fatale à sa sœur.

Luca révèle à Marco l’existence d’une autre issue possible hors de la vallée : une via ferrata particulièrement périlleuse, que Max et Giorgio avaient commencé à installer avant d’abandonner le projet à la suite d’un conflit. Marco décide alors de constituer une équipe pour achever cette voie et, accompagné de Luca, sollicite l’aide de Giorgio, qui les accueille avec une hostilité manifeste. Reste à savoir s’ils trouveront un dernier membre suffisamment aguerri pour mener à bien cette expédition.

Épisode 5 – Le Suspect

Marco et Giovanni font une macabre découverte : Max est mort. Dans un premier temps, ils préfèrent taire l’information afin d’éviter un mouvement de panique parmi les clients de l’hôtel… jusqu’à ce que Lorenzo, submergé par l’émotion, révèle la vérité. Lydia confesse alors qu’elle ne se sent pas à la hauteur pour conduire une enquête d’une telle ampleur et décide de se retirer.

Sarah et Petra sont elles aussi profondément affectées. Rapidement, les regards se tournent vers Giorgio, connu pour son animosité envers Max. Lors d’une expédition dans un chalet pour récupérer des vivres, Lorenzo découvre une arme à feu et, plus tard, la braque sur Giorgio, qu’il tient pour responsable de la mort de son père. Au cours des funérailles improvisées de Max, Petra règle publiquement ses comptes avec Sarah, sous les yeux de tous.

Épisode 6 – L’espoir renaît

Petra laisse finalement Giorgio partir, après qu’il a juré de tenter l’ascension afin de quitter la vallée et prévenir les secours. Pendant ce temps, Lidia cherche à percer le mystère qui entoure Hamid, tandis que Karim s’emploie activement à brouiller les pistes pour dissimuler son activité clandestine de passeur. Umberto suggère d’organiser une fête pour le réveillon du nouvel an, et l’ensemble des résidents s’investit pour transformer la grande salle en lieu de célébration.

En examinant les clichés du corps de Max, Claudia et Marco constatent que le meurtrier est gaucher. Ils entament alors leurs recherches parmi les invités susceptibles d’être gauchers ou ambidextres. Marco nourrit de plus en plus de soupçons envers Giovanni, qui rejette toute accusation, soutenu fermement par Claudia.

Lors de la soirée du nouvel an, Petra reçoit un message alarmant de Giorgio, mais Giovanni parvient à la dissuader d’en informer les autres résidents, afin d’éviter de semer la panique.

Épisode 7 – Le Poids de la vérité

La tension monte à l’hôtel et la patience des clients s’amenuise. Marco remet en question la loyauté de Giovanni, Lidia traverse une crise de confiance, Claudia attend désespérément l’arrivée des secours, Lorenzo tente de renouer le dialogue avec Anita, tandis qu’Irene s’accroche à sa relation avec Marco malgré les zones d’ombre de son passé. La situation devient de plus en plus critique : Giorgio a disparu et les réserves de nourriture s’épuisent dangereusement.

Épisode 8 – Révélations

Après avoir mis la main sur le dossier, Riccardo confronte Giovanni à son passé. De son côté, Claudia découvre qu’Irene a elle aussi dissimulé une partie de son histoire, et la soupçonne de l’avoir empoisonnée. Lidia finit par lever le voile sur la véritable identité d’Hamid et décide de séquestrer Karim dans la réserve.

Marco organise une expédition afin de remettre en service l’ancienne antenne abandonnée près du barrage. Parallèlement, Lorenzo élabore un plan audacieux pour quitter la vallée en parapente, avec le soutien d’Anita et de Riccardo.

Le casting

Avec Alessandro Preziosi (Giovanni Lo Bianco), Rike Schmid (Claudia Schneider), Marco Rossetti (Marco Raimondi), Aurora Ruffino (Lidia Ercoli), Mickaël Lumière (Karim), Caterina Shulha (Irene)