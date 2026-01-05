Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 5 janvier ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 12 – C’est ce lundi que débuteront les évaluations de la semaine 12 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine des défis des profs, des évaluations en deux groupes.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

➤ Lundi matin, les académiciens du premier groupe (Ambre, Anouk et Bastiaan) passent leurs évaluations. Ils devaient choisir une chanson, qu’ils feront en chant, en théâtre et en danse. Le second groupe passera mardi matin et à l’issue de ces évaluations, il y aura un top 3 et 3 nommés (2 si Sarah est nommée). Notez que cette semaine, les élèves n’ont pas le droit de choisir la même chanson, ils doivent se mettre d’accord pour les répartir.

➤ Liste des chansons du groupe 1 :

« Cassé » Nolwenn Leroy

« Chaque seconde » Pierre Garnier

« Un jour je marierai un ange » Pierre de Maere

« Si je m’en sors » Julie Zenatti

« Tilted » de Christine and the Queens

➤ Choix des élèves

Ambre « Cassé » Nolwenn Leroy

Anouk « Si je m’en sors » Julie Zenatti

Bastiaan « Un jour je marierai un ange » Pierre de Maere



Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! Ra

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.