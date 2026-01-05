« Mitterrand confidentiel » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (5 janvier 2026)



« Mitterrand confidentiel » au programme TV du lundi 5 janvier 2026 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Mitterrand confidentiel », avec Denis Podalydès de la Comédie-Française et Valérie Karsenti.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Mitterrand confidentiel » – présentation

En 1994-1995, François Mitterrand est un président affaibli, confronté à une cohabitation devenue pesante et à une succession d’attaques politiques et personnelles, y compris au sein de son propre camp. Chaque épisode de la série s’ancre dans un événement déclencheur de ces deux dernières années de son mandat pour remonter le fil de quatre moments clés de son parcours, à la fois politiques et intimes, où Danielle Mitterrand et Anne Pingeot, les deux femmes de sa vie, occupent une place déterminante. Quatre tournants majeurs, autant de réinventions personnelles et politiques pour celui que l’on surnomma « le dernier des grands dirigeants » à avoir connu la guerre, et qui illustrent combien François Mitterrand fut aussi le prince des métamorphoses.



Vos épisodes du 5 janvier 2026

Épisode 1 : En septembre 1994, alors que la cohabitation avec le Premier ministre Édouard Balladur devient de plus en plus conflictuelle, le président François Mitterrand se retrouve la cible de critiques venues de toutes parts, y compris de son propre camp. La parution du livre de Pierre Péan, Une jeunesse française, qui revient sur son parcours durant le régime de Vichy, ravive la polémique. D’abord silencieux, François Mitterrand replonge dans ses souvenirs — de son évasion du stalag à sa rencontre avec Danielle, sa future épouse, puis son engagement dans la Résistance — avant de se résoudre à s’adresser directement aux Français, malgré une santé fragile.

Épisode 2 : Le 3 novembre 1994, alors que François Mitterrand est déjà fragilisé par le scandale des écoutes de l’Élysée, Paris Match révèle l’existence de sa seconde famille. Le président interprète ces nouvelles attaques comme un épisode supplémentaire du long affrontement qui l’oppose à la droite depuis l’humiliation du vrai-faux attentat de l’Observatoire, en 1959. C’est en se remémorant sa rencontre avec Anne Pingeot — qui l’avait aidé à surmonter une profonde dépression après la perte de son immunité parlementaire — qu’il puise l’énergie nécessaire pour envisager la riposte.

Le casting

Avec Denis Podalydès de la Comédie-Française (François Mitterrand), Valérie Karsenti (Danielle Mitterrand), Judith Chemla (Anne Pingeot), Baptiste Carrion-Weiss (François Mitterrand jeune), Pauline Briand (Danielle Mitterrand jeune), Léa Lopez de la Comédie-Française, (Anne Pingeot jeune), Marie Denarnaud (Anne Lauvergeon), Suzanne Jouannet (Mazarine Pingeot), Jean-Luc Porraz (Edouard Balladur)…