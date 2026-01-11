Star Academy, Anouk sort du silence après son élimination : « je suis trop reconnaissante »

Par /

Publicité

C’est Anouk qui a été éliminée de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la douzième semaine d’aventure. Après plus de trois mois passés au château, Anouk s’est confiée à chaud juste après son élimination.


Star Academy, Anouk sort du silence après son élimination : "je suis trop reconnaissante"
Capture TF1


Publicité

« Je pleure mais il faut pas croire que je suis triste parce que j’ai trop hâte de l’extérieur, d’enfin me lancer dans mon rêve d’artiste » a déclaré Anouk à Nikos.

« Je pense qu’il y a un moment pour tout et j’ai beaucoup appris ici. Je pleure parce que je réalise ce que j’ai vécu, c’était tellement fou et je suis trop reconnaissante » a-t-elle ajouté face à Nikos, ne pouvant retenir ses larmes.

« Ce que j’ai appris, le plus important, c’est qu’il faut rester simple, humain, et retenir pourquoi on est là. (…) Moi à la fin la compétition me stressait mais l’aventure elle est extraordinaire »


Publicité

Anouk va maintenant prendre le temps de redescendre et elle devrait poster son premier message sur Instagram lundi. Elle enregistrera son interview vidéo avec Alix Grousset et elle sera lundi dans le Super Show sur NRJ. Et pour vous pourrez la retrouver dans « Quotidien » avec l’éliminé suivant le lundi 19 janvier.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 13

A LIRE AUSSI
Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 13
Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 13
Star Academy du 11 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 11 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy : les votes des quarts de finale ne fonctionnent plus, les internautes s’indignent
Star Academy : les votes des quarts de finale ne fonctionnent plus, les internautes s’indignent
Star Academy : Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor nominés, qui doit aller en demi-finale ? (SONDAGE)
Star Academy : Ambre, Bastian, Sarah et Victor nominés, qui doit aller en demi-finale ? (SONDAGE)


Publicité


Retour en haut