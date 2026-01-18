Coupe d’Afrique des Nations : suivre la finale Maroc / Sénégal en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Coupe d’Afrique des Nations 18 janvier 2026 – la finale Maroc / Sénégal en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce dimanche soir ! La Coupe d’Afrique des Nations se termine ce soir avec la finale entre le Maroc et le Sénégal.





Un match à suivre gratuitement dès 19h50 sur M6, coup d’envoi de la rencontre à 20h.







Publicité





Ce soir, le Maroc affronte le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, devant un public acquis à la cause des Lions de l’Atlas. Hôtes de la compétition et solides tout au long du tournoi, les Marocains visent à remporter un deuxième titre continental – le premier depuis 1976 – et à concrétiser un parcours marqué par une grande solidité défensive et un soutien massive de leurs supporters.

De l’autre côté, les Lions de la Teranga du Sénégal, champions en titre, cherchent à conserver leur couronne africaine face à un adversaire redoutable. Ce duel au sommet entre deux des grandes puissances du football africain promet intensité, tactique et passion, avec l’enjeu supplémentaire de l’histoire et de la fierté nationale.



Publicité





Maroc / Sénégal – Composition des équipes

🔵 Maroc (composition probable) : Bounou – Hakimi ©, Aguerd, Masina, Mazraoui – Saibari, El-Aynaoui, El-Khannouss – Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli

🔵 Sénégal (composition probable) : Ed. Mendy – Diatta, Sarr, Niakhaté, Diouf – L. Camara, I. Gueye, P. Gueye – I. Ndiaye, Jackson, Mané

Maroc / Sénégal en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 19h50. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.

Et si vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de la CAN 2025.

Maroc / Sénégal, finale de la Coupe d’Afrique des Nations à suivre ce soir.