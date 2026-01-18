Star Academy, Bastiaan sort du silence après son élimination : « ça fait très bizarre »



C’est Bastiaan qui a été éliminé de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la treizième semaine d’aventure. Après plus de trois mois passés au château, Bastiaan sort juste avant les demi-finales et il s’est confié à chaud juste après son élimination.











« C’est beaucoup d’émotion, c’est lunaire de partir. C’est ma maison le château, c’est ma petite famille » a déclaré Bastiaan à Nikos.

« Faire la Star Ac, c’est un risque à prendre, c’est un truc énorme, ça fait peur. Et je suis fier de moi »

Au moment de voir les autres repartir a château : « C’est dur, j’ai l’habitude de rentrer tous les samedis. Là je suis spectateur du truc et je reste ici, ça fait très bizarre ».



Bastiaan va maintenant prendre le temps de redescendre et il devrait poster son premier message sur Instagram lundi. Il enregistrera son interview vidéo avec Alix Grousset et elle sera lundi dans le Super Show sur NRJ, ainsi que dans « Quotidien » avec Yann Barthès.

