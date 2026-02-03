

Ça commence aujourd’hui du 3 février 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 3 février 2026 à 13h55 « Ce bébé qui a fait exploser notre couple » (inédit)

Cet après-midi sur France 2, “Ça commence aujourd’hui” propose un numéro inédit particulièrement fort en émotions. Faustine Bollaert accueille sur son plateau des invités venus témoigner autour d’un thème aussi bouleversant que tabou : « Ce bébé qui a fait exploser notre couple ».

L’arrivée d’un enfant est souvent présentée comme le plus grand bonheur d’une vie. Pourtant, pour certains parents, ce bouleversement a fragilisé leur relation jusqu’à la rupture. Manque de sommeil, désaccords éducatifs, dépression post-partum, charge mentale ou sentiment d’abandon… Les témoignages de cette émission mettent en lumière des réalités intimes rarement évoquées, mais partagées par de nombreux couples.



Avec bienveillance, écoute et sans jugement, Faustine Bollaert donne la parole à ces mères et ces pères qui racontent comment la naissance de leur bébé a profondément changé — parfois brisé — leur histoire d’amour. Un moment d’échange sincère et poignant, fidèle à l’ADN de l’émission.

Et à 15h : « Violences routières : l’altercation a mal tourné » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit cinq invités venus raconter comment un accident de la route a bouleversé leur existence. Parmi eux, Guillaume revient sur un drame survenu il y a six ans. Alors qu’il circulait sur l’autoroute avec sa femme Charlotte, leur véhicule a été pris en chasse par un automobiliste au comportement agressif. Après des gestes d’intimidation et des insultes, le conducteur a brusquement dévié de sa trajectoire, perdu le contrôle de sa voiture et percuté leur véhicule, faisant basculer leur vie.

L’émission évoque également un fait divers qui avait profondément marqué l’opinion. En octobre 2024, la mort de Paul, 27 ans, avait provoqué une vive émotion. Le jeune cycliste a été mortellement renversé en plein Paris à l’issue d’une altercation avec le conducteur d’un SUV, sous les yeux de nombreux témoins. Un drame qui avait relancé les débats sur la violence routière et le partage de l’espace public.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.