« Les signes de l’espoir » : votre téléfilm ce 3 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Les signes de l’espoir » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 3 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Les signes de l’espoir ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Les signes de l’espoir » : l’histoire, le casting

Deux ans après un drame qui a bouleversé sa vie, Tiffany retourne travailler comme interprète en langue des signes. Elle prend sous son aile Amy, une nouvelle élève, bien décidée à l’aider à décrocher son diplôme. Mais rapidement, Tiffany commence à avoir l’impression d’être la cible d’un harcèlement.



Avec : Aubrey Reynolds (Tiffany), Haley Baird Riemer (Amy), John Castle (Craig), Alec Anderson-Carrasco (Nate)

Et à 16h, « Rumeur indécente au lycée » (rediffusion)

Lauren enseigne l’informatique au lycée Grant. Lorsque sa meilleure amie Chloé est tuée — apparemment lors d’un cambriolage —, David, l’avocat et associé de la victime, lui apprend que Chloé lui avait confié la tutelle de sa fille, Phoebe, le père de l’enfant étant décédé peu auparavant. Lauren fait alors le choix de l’adopter.

Avec : Rhonda Dent, Kaden Connors (Conner), Michael Benyaer (Le principal Harris), Carlo Marks