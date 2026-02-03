Les 12 coups de midi du 3 février : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 3 février 2026, 136ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce mardi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 3.000 euros à partager aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 3 février, un périscope sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte totaliser la somme de 597 013 euros en gains et cadeaux.

Concernant l’étoile mystérieuse, on a un ring de boxe en photo de fond tandis qu’un nouvel indice apparait en haut à droite : un périscope. Difficile à dire pour l’instant quelle célébrité peut bien se cacher derrière ces deux indices.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



