Danse avec les Stars : Juju Fitcats réagit après sa défaite en finale « Je repars avec plus qu’un trophée »

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Une semaine après la grande finale de « Danse avec les Stars », l’émotion est toujours palpable pour Juju Fitcats. Finaliste malheureuse face à Samuel Bambi et sa partenaire Ana Riera, la créatrice de contenu a pris la parole sur Instagram pour revenir sur cette aventure hors du commun.











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Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, Juju Fitcats a partagé sa gratitude et son émotion, quelques jours après avoir quitté le parquet. « Juste une dernière danse… L’aventure est terminée et j’ai beaucoup de personnes à remercier », écrit-elle en introduction.

La jeune femme a tenu à rendre un hommage appuyé à son partenaire, le danseur Jordan Mouillerac, qu’elle surnomme affectueusement « Jo ». Elle revient notamment sur une promesse faite dès le début de l’aventure : « Il y a trois mois, quand j’ai découvert que je danserais avec toi, tu m’as dit ‘je vais t’emmener en finale, c’est promis’ ».

Au fil des semaines, Juju Fitcats explique avoir découvert une véritable passion pour la danse, mais aussi pour la performance artistique. Elle salue le travail de son partenaire, qui lui a permis « de se livrer et de faire passer des messages » à travers leurs chorégraphies. « Merci de m’avoir poussé à me dépasser, à me relever quand j’avais la sensation que je n’y arriverais pas », confie-t-elle encore.



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Malgré les difficultés rencontrées pendant les répétitions, l’influenceuse garde un souvenir fort de cette expérience. Elle évoque avec humour les moments plus compliqués, notamment lorsqu’elle « ratait une grande majorité » de ses entraînements, mais insiste surtout sur la relation humaine construite au fil des semaines. « Je repars avec plus qu’un trophée, notre amitié », écrit-elle avec émotion.

Lucide et fair-play, Juju Fitcats a également adressé ses félicitations aux grands gagnants de la saison. « Sam et Ana, bravo, vous avez fait du sacré boulot ! Votre première place est méritée, c’était du bonheur de vous regarder », conclut-elle.

Une réaction élégante et sincère qui confirme que, même sans trophée, l’aventure Danse avec les Stars restera pour elle une expérience inoubliable.