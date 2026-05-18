Florent Manaudou et Elsa Bois ensemble au Mexique, le commentaire du nageur amuse les internautes

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Même s’ils n’ont jamais officialisé leur relation, Florent Manaudou et Elsa Bois continuent de faire parler d’eux sur les réseaux sociaux. Ce week-end, c’est l’humour du champion olympique qui a particulièrement séduit les internautes sur Instagram.











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Après plusieurs jours de vacances au Mexique, les deux anciens partenaires de Danse avec les stars ont chacun partagé des clichés souvenirs de leur séjour… sans jamais apparaître ensemble sur une même photo. Une discrétion qui alimente depuis plusieurs mois les rumeurs autour de leur complicité.

Les internautes ont toutefois remarqué un détail dans la publication d’Elsa Bois. Sur l’une des photos postées par la danseuse, l’homme présent dans l’eau a été volontairement flouté. Mais malgré cette précaution, beaucoup d’abonnés pensent avoir reconnu Florent Manaudou grâce à ses tatouages très reconnaissables.

Florent Manaudou a d’ailleurs décidé de jouer avec la situation. Sous la publication d’Elsa Bois, le nageur a laissé un commentaire plein d’autodérision : « Incroyable j’y étais aussi, préviens la prochaine fois on se racontera nos vies depuis DALS autour d’une tequila ».



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Un message qui a immédiatement fait réagir les abonnés. En quelques heures, le commentaire a récolté plus de 10 000 likes et de nombreux internautes ont salué le sens de l’humour et la spontanéité du sportif.

Elsa Bois n’a d’ailleurs pas tardé à lui répondre avec tout autant de légèreté : « carrément, il faut rester un peu en contact après tout ».

De quoi relancer encore un peu plus les spéculations autour de leur relation. Depuis leur rencontre dans Danse avec les Stars l’an dernier, Florent Manaudou et Elsa Bois entretiennent le mystère, sans jamais confirmer officiellement être en couple. Une stratégie de discrétion qui semble, à en croire les réactions sur Instagram, beaucoup plaire à leurs fans.