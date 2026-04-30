Mask Singer : Camille Combal balance sur une ancienne star internationale, « il est ignoble ! »

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Sur les ondes de NRJ ce jeudi soir, Camille Combal n’a pas mâché ses mots. L’animateur de « Mask Singer » s’est laissé aller à quelques confidences sur les coulisses de l’émission… et en particulier sur une ancienne célébrité internationale qui a marqué les équipes, mais pas pour les bonnes raisons.











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Au détour d’une discussion, Camille Combal a en effet évoqué le passage de David Hasselhoff, qui se cachait sous le costume du Cobra lors de la saison 2022 du programme. Et visiblement, le souvenir est loin d’être positif.

“Il est ignoble !” a lâché l’animateur, sans détour. Avant d’enfoncer le clou : “C’est la personne la plus désagréable que j’ai rencontré. Même avec les équipes, il était horrible.”

Des propos particulièrement cash qui contrastent avec l’image festive et bienveillante que renvoie habituellement l’émission de TF1. Si Camille Combal est connu pour son humour et sa bonne humeur, cette sortie montre qu’en coulisses, tout ne se passe pas toujours comme à l’écran.



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Pour rappel, la participation de David Hasselhoff dans Mask Singer avait surpris les téléspectateurs à l’époque. L’acteur et chanteur américain, célèbre notamment pour ses rôles dans des séries cultes comme « K2000 » et « Alerte à Malibu » avait marqué les esprits lors de son passage le temps d’une soirée et d’une enquête express.

Reste à savoir si ces déclarations feront réagir l’intéressé… ou la production de l’émission.