Demain Nous Appartient spoiler : drame, Sara et Roxane au coeur d’une fusillade ! (vidéo épisode du 5 février)

Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Vahina, Sara et Roxane dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’elles accompagnent Vahina jusqu’à un hôtel où elle sera en sécurité, la jeune femme n’a pas l’air sereine…











Et alors que Sara et Roxane sont entrain de partir, un coup de feu retentit ! Sara se jette au sol avec Roxane avant de tourner la tête vers Vahina. Qui a pris la balle de cette fusillade ? Vahina est-elle morte ? Sara est terrifiée tandis que Roxane a les yeux fermés…

Une chose est sure, la rencontre avec Vahina n’a apportée que des ennuis à Sara et Roxane.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l'épisode 2133 du 4 février 2026 : Erica arrête de fumer

Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1