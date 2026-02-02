Quotidien du 2 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 2 février 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 2 février 2026

🎤 Virginie Vilar — Grand reporter, réalisatrice du Complément d’enquête sur l’affaire Epstein

🎬 Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin et Lisa Azuelos pour la sortie en salles de « LOL 2 » le 11 février



Synopsis : À 55 ans, Anne savoure enfin un quotidien rien qu’à elle depuis que ses enfants ont quitté le nid. Mais son nouvel équilibre vacille lorsque Louise, 23 ans, rentre à la maison après des déconvenues professionnelles et amoureuses. Et ce n’est pas tout : son fils Théo lui apprend qu’elle va bientôt devenir grand-mère. Entre décalages de générations, projets qui évoluent et élans du cœur inattendus, Anne réalise que la vie réserve toujours des détours imprévus.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 2 février 2026 à 19h25 sur TMC.