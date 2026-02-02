N’oubliez pas les paroles du 2 février 2026 : Fanny reste maestro



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 2 février 2026, 4 victoires pour Fanny – Fanny, la tombeuse de Christophe, a signé deux nouvelles victoires ce mercredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ».











Publicité





N’oubliez pas les paroles du lundi 2 février 2026, Fanny continue

Dans le détail ce lundi soir, Fanny a remporté 1000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Elle totalise 2.000 euros de gains en 4 victoires.

N’oubliez pas les paroles du replay de 2 février l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.