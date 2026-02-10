« Gourou minceur : le scandale Gwen Shamblin » : votre téléfilm ce 10 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« Gourou minceur : le scandale Gwen Shamblin » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 10 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Gourou minceur : le scandale Gwen Shamblin ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Gourou minceur : le scandale Gwen Shamblin » : l’histoire, le casting

Ce téléfilm s’appuie sur des faits réels. Gwen Shamblin crée un programme de « régime chrétien » dans lequel elle affirme que la prière peut aider à maigrir. Devenue une figure publique aisément reconnaissable à sa coiffure spectaculaire, elle bâtit au fil des années une véritable influence, mêlant notoriété, pouvoir et richesse. Son parcours s’achève brutalement en mai 2021 lorsque l’avion piloté par son mari s’écrase, causant la mort de Gwen, de Joe, de leur gendre ainsi que de quatre autres membres de leur église.



Avec : Jennifer Grey (Gwen Shamblin), Vincent Walsh (Joe Lara), Alain Goulem (David Shamblin), Gabrielle Miller (Emily)

Et à 16h, « Une rose pour sa tombe : l’histoire vraie de Cynthia Baumgartner » (rediffusion)

Veuve et mère célibataire, Cindy pense enfin avoir droit à son conte de fées lorsqu’elle fait la connaissance de Randy. Ce quadragénaire, lui aussi veuf, semble immédiatement séduit. Leur relation progresse à toute vitesse et ils se marient quelques mois plus tard, sous le regard préoccupé de Lori, la meilleure amie de Cindy.

Mais une fois l’alliance passée au doigt, le comportement de Randy change du tout au tout : il devient possessif, autoritaire, puis violent. Lori tente d’alerter Cindy et de lui faire prendre conscience du danger, en vain. Quelques semaines plus tard, Cindy meurt dans ce qui est présenté comme un accident lors d’une sortie en bateau avec son mari.

Convaincue que Randy est responsable — d’autant que sa précédente épouse est elle aussi décédée dans des circonstances troublantes — Lori décide de mener sa propre enquête. Faute de preuves suffisantes pour saisir la justice, elle se met en quête de témoignages susceptibles de le faire enfin condamner…

Avec : Christell Stause (Lori), Colin Egglesfield (Randy Roth), Laura Ramsey (Cindy), Gavin Borders (Tyson)