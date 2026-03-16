Ça commence aujourd’hui du 16 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 16 mars 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 16 mars 2026 à 13h55 « Excision : 230 millions de femmes mutilées dans le monde » (inédit)

Ce lundi dans « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert consacre un numéro inédit à un sujet aussi grave que nécessaire : « Excision : 230 millions de femmes mutilées dans le monde ».

Sur le plateau, des femmes viennent témoigner de cette pratique encore répandue dans de nombreux pays. Elles racontent l’excision qu’elles ont subie, souvent très jeunes, et les conséquences physiques et psychologiques qui marquent toute une vie. Certaines expliquent aussi le combat qu’elles mènent aujourd’hui pour briser le silence et protéger les générations futures.



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Aux côtés de spécialistes, Faustine Bollaert ouvre un espace d’écoute et de parole pour comprendre les mécanismes de cette tradition, ses ravages, mais aussi les actions mises en place pour l’éradiquer.

Un numéro poignant et nécessaire, qui donne la parole à celles qui refusent désormais de se taire.

Et à 15h : « Insomnie fatale familiale : ne plus réussir à dormir et mourir… » (rediffusion)

Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit des invités pour évoquer un sujet inédit : l’insomnie fatale familiale, une maladie neurodégénérative extrêmement rare qui ne touche que cinq familles en France. Caractérisée par l’impossibilité de trouver un sommeil profond, elle entraîne inexorablement la mort. Virginie et Victoria ont vu cette maladie emporter plusieurs membres de leur famille : leur frère, leur tante puis leur mère. Aujourd’hui, Victoria sait qu’elle est porteuse du gène et qu’il existe 90 % de risque que la maladie se déclare, tandis que Virginie a choisi de ne pas connaître son statut génétique. César et Manuela ont, eux aussi, été témoins de la dégradation rapide et inévitable de l’état de santé de leurs proches. Tous vivent désormais avec cette lourde menace, comme une véritable épée de Damoclès.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.