Le Quiz des Champions du 21 mars : et le gagnant est... (résumé + replay)

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« Le Quiz des champions » du samedi 21 mars 2026 : le gagnant est… Flavie Flament présentait samedi soir sur France 2 un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Qui a remporté la victoire ce soir ?





Verdict… Il s’agit de Emilien, du jeu « Les 12 coups de midi ».







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« Le Quiz des champions » du 21 mars 2026, Emilien sacré Champion des Champions

La finale opposait Enzo de « Slam » à Emilien des « 12 coups de midi ». Et c’est finalement Emilien qui a remporté le trophée avec 6 points contre 4 pour Enzo ! Il est donc le Champion des Champions et il a remporté 20.000 euros à reverser à l’association Laurette Fugain.

Emilien succède ainsi à Xavier, gagnant de la dernière édition il y a un an.



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« Le Quiz des champions » du samedi 21 mars : liste des 10 candidats qui s’affrontaient

Émilien : Champion des 12 coups de midi et champion le plus titré de l’histoire des jeux télé français

Éric : Champion des 12 coups de midi

Xavier : Champion des 12 coups de midi et 2 fois vainqueur du Quiz des champions

Joël : 2e plus grand Champion de Tout le monde veut prendre sa place avec 173 victoires

Dominique : Champion de Tout le monde veut prendre sa place avec 150 victoires

Sandrine : Championne de Tout le monde veut prendre sa place avec 142 victoires

Enzo : Plus grand champion de l’histoire du Grand Slam

Élise : Championne de Slam

Aude : Championne de Questions pour un champion

Nicolas : Champion de Questions pour un champion

« Le Quiz des champions » du 21 mars : le replay

Si vous avez manqué le numéro de ce soir du Quiz des Champions, rendez-vous sur France.TV pour le replay.