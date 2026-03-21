Le Quiz des Champions du 21 mars : et le gagnant est… (résumé + replay)

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« Le Quiz des champions » du samedi 21 mars 2026 : le gagnant est… Flavie Flament présentait samedi soir sur France 2 un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Qui a remporté la victoire ce soir ?


Verdict… Il s’agit de Emilien, du jeu « Les 12 coups de midi ».

Le Quiz des Champions du 21 mars : et le gagnant est... (résumé + replay)
Capture FTV


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« Le Quiz des champions » du 21 mars 2026, Emilien sacré Champion des Champions

La finale opposait Enzo de « Slam » à Emilien des « 12 coups de midi ». Et c’est finalement Emilien qui a remporté le trophée avec 6 points contre 4 pour Enzo ! Il est donc le Champion des Champions et il a remporté 20.000 euros à reverser à l’association Laurette Fugain.

Emilien succède ainsi à Xavier, gagnant de la dernière édition il y a un an.


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« Le Quiz des champions » du samedi 21 mars : liste des 10 candidats qui s’affrontaient

Émilien : Champion des 12 coups de midi et champion le plus titré de l’histoire des jeux télé français
Éric : Champion des 12 coups de midi
Xavier : Champion des 12 coups de midi et 2 fois vainqueur du Quiz des champions
Joël : 2e plus grand Champion de Tout le monde veut prendre sa place avec 173 victoires
Dominique : Champion de Tout le monde veut prendre sa place avec 150 victoires
Sandrine : Championne de Tout le monde veut prendre sa place avec 142 victoires
Enzo : Plus grand champion de l’histoire du Grand Slam
Élise : Championne de Slam
Aude : Championne de Questions pour un champion
Nicolas : Champion de Questions pour un champion

« Le Quiz des champions » du 21 mars : le replay

Si vous avez manqué le numéro de ce soir du Quiz des Champions, rendez-vous sur France.TV pour le replay.

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