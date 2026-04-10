Demain Nous Appartient spoiler : Victor au commissariat, est-il coupable ? Réponse ! (13 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – La police est enfin remontée jusqu’à Victor Brunet dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais a-t-il vraiment tué Nolan ? On a la réponse ! Dans l’épisode du lundi 13 avril, Victor va finalement se rendre au commissariat en compagnie de son avocate, Raphaëlle, et il va dire tout ce qu’il sait.











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Martin et Aurore pensent que Victor a tué Nolan et ils ont le témoignage du garagiste qui a réparé son pare-choc. Il est libéré le temps des analyses. Mais coup de théâtre en fin de journée : Damien a le résultat des analyses, la voiture de Victor a percuté un marcassin ou un sanglier ! Il n’a donc pas menti et il est innocenté.

Autant dire que l’enquête reste au point mort, Martin décide d’enquêter du côté de la famille et les proches de Nolan.

Pendant ce temps là au lycée, quand Erica s’en va, elle découvre une lettre anonyme avec une grave accusation concernant Marceau… Il aurait abusé d’une jeune femme lors de sa dernière soirée ! Erica est sous le choc !



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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.