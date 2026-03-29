Plus Belle La Vie spoilers : Ulysse prêt à tout, Jennifer fait une rencontre, les résumés jusqu’au 17 avril 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 17 avril 2026 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire que le procès de Félix va débuter et Ulysse, qui plaide pour la toute première fois aux assises, va être prêt à tout. Il ne va pas hésiter à prendre de gros risques face à Alice Bataille et il va se retrouver dans une position délicate.

De son côté, Ariane a témoin d’une scène choquante et elle décide de mener sa petite enquête, malgré la fin de sa grossesse qui approche… Quant à Jennifer, elle fait une rencontre. Et elle va se retrouver à devoir faire face aux conséquences de ses actes.



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Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 13 au 17 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 (épisode 560) : Pour le procès, Luna a un plan afin d’aider Ulysse à reprendre l’avantage sur son adversaire. Un problème au Mistral, donne à Aya l’occasion de revoir son amie Ophélie. En parallèle, Eric s’affirme, mais se retrouve dans une position délicate.

Mardi 14 avril 2026 (épisode 561) : Pour gagner du temps, Ulysse prend des risques et se retrouve pris en défaut ! Ariane ne parvient pas à oublier ce qu’elle a vu et décide de pousser ses recherches. Dos au mur, Eric est forcé d’accepter une nouvelle mission.

Mercredi 15 avril 2026 (épisode 562) : Au procès, une révélation inattendue vient complétement bouleverser l’audience. Ariane poursuit sa petite enquête, au risque de se faire prendre. De son côté, Jennifer fait une rencontre surprenante.

Jeudi 16 avril 2026 (épisode 563) : Ulysse tente le tout pour le tout pour défendre son client, mais la partie adverse est sur la piste d’un élément primordial. Au Mistral, Aya se sent perdue et a besoin de conseils. Désemparée, Jennifer est confrontée aux conséquences de ses actes.

Vendredi 17 avril 2026 (épisode 564) : Au tribunal, une nouvelle preuve vient déstabiliser Ulysse. Alors que Zoé fulmine, elle décide de confronter Ariane. En parallèle, Blanche est forcée d’entraîner Mirta dans une mission top secrète.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :