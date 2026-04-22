Audiences 21 avril 2026 : « A priori » leader devant « Koh-Lanta »

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Audiences 21 avril 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la saison 2 inédite de la série « A priori », portée par Florent Manaudou, qui a captivé 2,81 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.





C’est devant TF1 avec la Réunification de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,59 millions de téléspectateurs pour 14,6% de pda.







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Audiences 21 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la demi-finale de Coupe de France Lens / Toulouse, qui a intéressé 2,12 millions de téléspectateurs pour 13,2% de pda.

M6 rediffusait un prime de « Scènes de ménages », qui a été suivi hier soir par 1,31 million de téléspectateurs pour 7,3% de pda.



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Sur W9, l’épisode 14 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 609.000 téléspectateurs pour 3,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie