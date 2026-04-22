Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 8 du 22 avril 2026 ? (résumé + replay)

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Ce mercredi soir, Top Chef faisait son grand retour sur M6 avec un épisode 8 placé sous le signe de la surprise… et de l’émotion. Entre madeleines de Proust et associations audacieuses, les candidats ont dû redoubler de créativité pour séduire un jury toujours plus exigeant.











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Une première épreuve pleine de nostalgie

C’est dans le cadre bucolique du Jardin d’Acclimatation que les candidats ont débuté cette nouvelle semaine de compétition. Entourés de leurs proches et accompagnés du chef Adrien Cachot, ils ont été invités à replonger dans leurs souvenirs d’enfance.

Objectif : proposer un plat capable de provoquer une émotion forte, à la manière d’une « madeleine de Proust ». Un défi aussi personnel que technique, où chaque assiette devait raconter une histoire intime. Certains candidats ont particulièrement touché le jury, en réussissant à transmettre des souvenirs sincères à travers des créations sensibles et maîtrisées.

Chou-fleur, chocolat ou myrtille : le pari de l’audace

Changement total d’ambiance pour la seconde épreuve. Exit la nostalgie, place à l’expérimentation ! Les candidats ont dû travailler un produit souvent sous-estimé : le chou-fleur.



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Mais la difficulté ne s’arrêtait pas là. Ils devaient l’associer soit au chocolat, soit à la myrtille — des mariages inattendus qui ont poussé les cuisiniers hors de leur zone de confort. Entre prises de risques et associations surprenantes, certains ont brillamment relevé le défi… tandis que d’autres ont peiné à convaincre.

Une épreuve éliminatoire sous tension

À l’issue de ces épreuves, trois candidats se sont retrouvés en danger : Louise, Dylan et Victor. Lors de cette ultime confrontation, la pression était à son comble.

Victor a rapidement tiré son épingle du jeu en proposant une assiette qui a littéralement bluffé le jury. Technique, créativité et équilibre des saveurs : tout y était. Il décroche ainsi la première place et assure sa qualification sans trembler.

La décision finale s’est donc jouée entre Louise et Dylan. Malgré ses efforts, Dylan n’a pas réussi à convaincre pleinement les chefs. C’est finalement lui qui a été éliminé aux portes de la suite de la compétition, laissant Louise poursuivre l’aventure.

Avec ce huitième épisode, la compétition franchit un nouveau cap. Les candidats encore en lice devront désormais faire preuve d’une créativité sans faille pour espérer se hisser jusqu’à la finale. Entre émotion, audace et surprises, cette saison de Top Chef confirme une fois de plus pourquoi elle reste un rendez-vous incontournable pour les amateurs de gastronomie.

Rendez-vous le mercredi 29 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 9. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.