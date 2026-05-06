Audiences 5 mai 2026 : « Capitaine Marleau » loin devant « Koh-Lanta »

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Audiences 5 mai 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode inédit de la série « Capitaine Marleau », qui a captivé 3,92 millions de téléspectateurs pour 22,4% de pda.


C’est loin devant TF1 avec l’épisode 10 de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 3,04 millions de téléspectateurs pour 16,7% de pda.

Audiences 5 mai 2026 : « Capitaine Marleau » loin devant « Koh-Lanta »
© Nicolas ROBIN – France Télévisions – Passion Films


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Audiences 5 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la pièce de théâtre inédite « Un pas de côté », qui a intéressé 1,13 million de téléspectateurs pour 6,3% de pda.

M6 lançait la nouvelle série inédite « Citadel ». Les deux premiers épisodes ont été suivis hier soir par 895.000 téléspectateurs en moyenne pour 5% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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