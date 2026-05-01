Ici tout commence du 1er mai : le départ de Charlène, Andréa fait un malaise (résumé + vidéo épisode 1427 en avance)

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Ici tout commence du 1er mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1427 – C’est déjà l’heure du départ pour Charlène ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et Andréa va imaginer un énorme mensonge pour sa famille…





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Ici tout commence du 1er mai – résumé de l’épisode 1427

Chez les Teyssier, on célèbre la victoire de Charlène. Mais Emmanuel et Constance apprennent avec déception que Noé prévoit de repartir à Paris. Constance lui confie qu’elle l’a toujours voulu et espère qu’il restera, sans succès immédiat.

Charlène annonce qu’elle nommera sa pâtisserie “Charlène” sans son nom de famille. Elle souhaite réussir seule, choix que son père respecte. Avant de partir, elle pousse Billie à assumer ses sentiments pour Ferdinand : Billie avoue qu’elle l’aime encore, ils s’embrassent. Finalement, Noé décide de rester quelque temps pour se rapprocher de ses parents.



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À l’hôtel Jourdain, Andréa fait un malaise et révèle des problèmes cardiaques inquiétants. Sa famille veut l’aider, mais elle demande en secret à son ami médecin de faire croire à une maladie.

De leur côté, Maya et Gaspard, finissent par se réconcilier…

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Ici tout commence du 1er mai 2026 – extrait vidéo

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