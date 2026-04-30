Ici Tout Commence spoiler : Anouk sévèrement recadrée par... (vidéo épisode du 5 mai)

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Ici tout commence spoiler – Anouk prépare la participation du concours de la Meilleure Ecole de Cuisine de France dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Clotilde va sévèrement la recadrer sur ses méthodes !











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En cuisine, Clotilde observe Anouk avec sa brigade, composée de Loup et Bianca. En cause, le fait qu’elle prenne trop le lead. La cheffe Armand explique à la cheffe Rivero qu’elle s’impose trop et qu’elle est trop directive. Les élèves n’ont aucune liberté alors que dans ce concours, le jury veut voir de quoi les élèves sont capables de faire. Elle est censée être là juste pour superviser.

Anouk est sous le choc, elle rappelle à Clotilde que ça fait 10 ans qu’elle gère des brigades. Mais Clotilde lui rappelle qu’elle débute en tant que prof et elle lui propose son aide… Anouk reste glaciale, apparemment touchée par ses remarques.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1429 du 5 mai 2026 : Clotilde recadre Anouk

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