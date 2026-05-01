Star Academy : Léa en deuil, elle annonce son absence des concerts à Lyon et Marseille ce week-end

Par /

Publicité

Mauvaise nouvelle pour les fans de la Star Academy qui doivent voir les académiciens sur la tournée ce week-end. Léa, finaliste malheureuse face à Ambre, a annoncé jeudi être en deuil.


Star Academy : Léa en deuil, elle annonce son absence des concerts à Lyon et Marseille ce week-end
Capture TF1


Publicité

Dans une story publiée sur son compte Instagram, la jeune artiste a partagé un message bouleversant, révélant le décès de sa grand-mère : « Aujourd’hui, ma grand-mère nous a quittés. Je l’aime et je sais qu’elle veillera sur moi. »

Malgré cette épreuve difficile, Léa explique avoir tenu à monter sur scène jeudi soir, un moment particulièrement symbolique pour elle : « Ce rêve, elle l’a partagé avec moi et je voulais qu’elle me voie sur scène ».

La chanteuse a également annoncé qu’elle rentrerait en Suisse dès ce vendredi afin de retrouver ses proches. Par conséquent, elle sera absente des concerts de la tournée de la Star Academy prévus ce week-end à Lyon et Marseille.


Publicité

« Je vous remercie et je m’excuse de ne pas être là pour ce week-end », a-t-elle ajouté, s’adressant directement à ses fans.

En ces moments difficiles, les messages de soutien se multiplient sur les réseaux sociaux.

A LIRE AUSSI
Star Academy 2026 : un casting totalement repensé ? Cette nouveauté qui va faire parler !
Star Academy 2026 : un casting totalement repensé ? Cette étrange nouveauté qui va faire parler !
Les Flammes 2026 : le sacre de Theodora, le palmarès complet
Les Flammes 2026 : le sacre de Theodora, le palmarès complet
Les Flammes : la cérémonie à suivre ce soir sur France 4 (liste des nommés, 23 avril 2026)
Les Flammes : la cérémonie à suivre ce soir sur France 4 (liste des nommés, 23 avril 2026)
Céline Dion fait son grand retour avec son nouveau single « Dansons »
Céline Dion fait son grand retour avec son nouveau single « Dansons »


Publicité


Retour en haut