Plus Belle La Vie du 1er mai 2026 : Jean-Paul grille Apolline et Léa, Ariane menacée (résumé + extrait vidéo épisode 574 en avance)

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Plus belle la vie du 1er mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 574 de PBLV – Jean-Paul va griller Apolline et Léa cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Ariane va continuer de se mettre en grand danger.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er mai – résumé de l’épisode 574

Djawad retrouve Ariane avec du muguet et des viennoiseries. Il veut passer une journée sans parler boulot, ce qu’elle accepte… tout en lui demandant d’aller acheter des soutiens-gorge d’allaitement. En réalité, elle en profite pour rencontrer une indic, qui lui révèle que Marco Barreta doit revenir à Marseille, mais qu’un collègue — Stanislas — s’est déjà fait passer pour elle pour obtenir des infos.

Au commissariat, Stanislas tente justement de récupérer le contact de l’indic auprès d’Idriss, qui refuse et l’envoie vers Ariane.



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Chez les Nebout, ambiance familiale jusqu’à ce que Jean-Paul recroise Apolline venue lui offrir un cadeau d’anniversaire : il la rejette sèchement. Plus tard, Léa reçoit malgré tout le cadeau et avoue avoir échangé avec elle, ce qui blesse Jean-Paul.

De son côté, Jennifer doute de sa relation avec Isaac à cause de son ex. Malgré les conseils de Barbara, elle décide de prendre ses distances, au grand regret de Vadim.

Ariane offre finalement les soutiens-gorge à Sofia et la rassure sur Marco. Mais en quittant les lieux, elle repère quelqu’un qui la surveille : les deux sortent une arme.

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VIDÉO Plus belle la vie du 1er mai 2026 – extrait vidéo

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