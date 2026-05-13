Demain Nous Appartient spoiler : Damien sous le choc, il découvre la vérité sur Violette ! (14 mai 2026)

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Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Damien va vivre un terrible choc demain dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans l’épisode du jeudi 14 mai 2026, alors qu’il vient voir Violette avant qu’elle parte au lycée, Damien sent qu’elle ne va pas bien du tout et l’encourage à lui parler…











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Violette finit par craquer : elle lui avoue que c’est elle qui conduisait et non pas Charles quand le type s’est jeté sous leurs roues ! Damien est sous le choc, Violette se met à pleurer et il la prend dans les bras.

Damien va alors se rendre au parloir en prison pour parler à Charles. Il lui explique avoir pris sur lui pour éviter de ruiner la vie de Violette. Mais Damien pense qu’elle ne peut pas continuer à vivre comme ça, ça la bouffe. Il pense qu’elle doit se dénoncer pour soulager sa conscience, Charles tente de le convaincre du contraire.

Et le soir, alors que Damien retrouve Violette au Spoon, celle-ci est mal à l’aise… Elle va payer et laisser son téléphone sur la table. Il prend son téléphone et découvre le compte du corbeau avec le message contre Manon ! Il comprend que sa soeur est derrière tout ça !



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Pendant ce temps là, Jean est en garde à vue. Aurore lui parle des 3 ans de prison qu’il risque pour tout ce qu’il a fait. Il est libéré en attendant d’être jugé. Jean se rend chez les Daunier pour faire son mea-culpa, mais William et Sofia n’arrivent pas à digérer ce qu’il a fait.

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.