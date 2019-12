Audiences 2019 divertissements : Mask Singer, les Enfoirés, The Voice, Koh-Lanta… TF1 l’emporte largement

ANNONCES





Audiences 2019 divertissements. On poursuit notre petit bilan des audiences 2019. Cette fois on opte pour la catégorie divertissements. Et une fois de plus c’est TF1 qui s’impose très largement avec 44 des meilleures audiences de divertissement pour l’année 2019.



Audiences 2019 divertissements : succès pour les nouveautés de TF1

MASK SINGER » : un pari audacieux et réussi

La première saison de « MASK SINGER », présentée par Camille Combal, avec les quatre enquêteurs Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams, a réalisé un carton d’audience, rassemblant en moyenne 5,7 millions de téléspectateurs (Audience J+7). Ce grand divertissement familial est arrivé très largement en tête des audiences, séduisant tous les publics: 42% PdA sur les FRDA-50ans, 56% PdA sur les enfants de 4 à 14 ans, 49% PdA sur les 15-24 ans et 45% PdA sur les 15-34 ans. Bravo aux 12 personnalités d’avoir accepté le défi de participer à cette incroyable aventure et à Laurence Boccolini qui a remporté la victoire dans son costume de licorne.



« LA CHANSON SECRÈTE »

Cette année est également marquée par le succès du nouveau concept de divertissement présenté par Nikos Aliagas. Les téléspectateurs étaient au rendez-vous pour vivre des moments d’intimité musicale rare : 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne sur ses 3 numéros, tout en performant sur le public féminin et les jeunes. L’émission réalise en moyenne 32% de PdA auprès des FRDA-50a, 37% sur les enfants 4-14 ans, et 37% PdA sur les 15-24 ans. Rendez-vous les 4 et 11 janvier prochain à 21h05 pour deux nouveaux numéros inédits, qui accueilleront de nombreux invités tels que Malik Bentalha, François-Xavier Demaison, Kendji Girac, Jean-Pierre Foucault, Richard Berry, David Hallyday, Michèle Laroque et bien d’autres encore…



« CE SOIR C’EST PALMAHOW »

Pour la première fois sur TF1, le duo comique du PALMASHOW formé par Grégoire Ludig et David Marsais a proposé une soirée exceptionnelle de parodies, clips et sketches, entouré d’invités exceptionnels tels que Alain Chabat ou Florence Foresti. La soirée a réalisé un carton d’audience en rassemblant 4,6 millions de téléspectateurs et de beaux scores sur ses cibles clés : 36% PdA auprès des FRDA-50a, 46% PdA auprès des 15-24 ans et 38% PdA auprès des enfants 4-14 ans.

TF1, CHAÎNE DE L’ÉVÉNEMENT

« LES ENFOIRÉS 2019 : LE MONDE DES ENFOIRÉS » : le divertissement le plus suivi de l’année 2019

Le spectacle « 2019 – Le monde des Enfoirés », proposé par les Restos du Cœur confirme son leadership comme chaque année, en rassemblant 9,4 millions de téléspectateurs et 44% de PdA (Audience J+7). Ce grand spectacle musical a, une nouvelle fois, créé l’événement en permettant à TF1 de réaliser sa meilleure audience, et plus largement la meilleure audience de la télévision pour un programme de flux depuis le début de l’année. Tous les publics étaient au rendez-vous avec 50% PdA sur les FRDA-50ans, 47% PdA sur les individus 25-49 ans, 64% PdA sur les 15-24 ans et 62% PdA sur les enfants de 4 à 14 ans.

LA CÉRÉMONIE « MISS FRANCE 2020 »

La cérémonie d’élection de Miss France, présentée par Jean-Pierre Foucault accompagné de Sylvie Tellier, confirme cette année encore sa puissance en rassemblant 7 millions de téléspectateurs. Ce grand rendez-vous annuel est arrivé très largement en tête des audiences et a réalisé des performances record auprès de nombreuses cibles. Il a réuni l’ensemble de la famille avec 68% PdA sur les 15-24 ans, 60% PdA sur les 15-34 ans, 50% sur les FRDA-50ans et 62% sur les enfants de 4 à 14 ans.

NRJ MUSIC AWARDS

La 21ème cérémonie des « NRJ MUSIC AWARDS » présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, s’est placée largement en tête des audiences cette année encore avec 5 millions de téléspectateurs. Sur cibles, le programme réalise de très belles performances avec 39% PdA sur les FRDA-50ans, 57% PdA sur les enfants 4-14 ans et 56% PdA sur les 15-24 ans. Comme l’année dernière, les NRJ Music Awards ont été le programme le plus commenté en France avec le hashtag #NMA.



DES FRANCHISES TOUJOURS PUISSANTES

LE PHÉNOMÈNE KOH-LANTA : 1 ÈRE MARQUE DE DIVERTISSEMENT DANS LE TOP 50

La saison 2019 très attendue de Koh-Lanta « La guerre des chefs » présentée par Denis Brogniart, a réalisé son meilleur lancement depuis 2006 auprès des FRDA-50ans. En moyenne, cette édition a rassemblé 5,1 millions de téléspectateurs, et a rencontré un véritable succès auprès du public jeune avec 53% PdA sur les enfants 4-14 ans, 39% PdA 15-24 ans et 41% 15-34 ans. Koh-Lanta compte sa présence 14 fois dans le top 50 des meilleures audiences de divertissement.

« THE VOICE » LA PLUS BELLE VOIX

Cette saison encore « The Voice » a livré une bataille des coachs des plus renversantes, et a révélé des talents toujours plus stupéfiants. Cette aventure musicale et humaine unique a rassemblé en moyenne 4,7 millions de téléspectateurs et a réalisé de belles performances sur toutes les cibles avec notamment 32% PdA auprès des FRDA-50ans, 33% PdA auprès des 15-24 ans et 32% PdA auprès des enfants 4-14 ans. Le programme continue également d’attirer de nouveaux fidèles, en gagnant cette saison 700 000 téléspectateurs. La saison prochaine sera marquée par l’arrivée d’un quatuor 100 % inédit dans les fauteuils des coachs avec Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo !

Découvrez le teaser vidéo de la nouvelle saison

« QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ? »

Trois ans après la dernière émission présentée par Jean-Pierre Foucault, TF1 mise sur une de ses marques phares et réalise un retour gagnant d’une nouvelle version présentée par Camille Combal. Pour son retour, l’émission rassemble en moyenne 5,6 millions de fidèles et réalise également sa meilleure PdA individus 4+ depuis mars 2009 et sa meilleure PdA auprès des FRDA-50ans depuis juillet 2008.

« C’EST CANTELOUP »

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour « C’est Canteloup », qui ne cesse de performer et d’innover en revisitant avec acuité et ironie l’actualité du jour. Du lundi au vendredi, l’émission présentée par Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet a rassemblé jusqu’à 4,8 millions de téléspectateurs. Pour la première fois dans l’émission, Nicolas Canteloup a incarné certaines personnalités autant par la voix que par les traits du visage grâce à une nouvelle technologie inédite de morphing. Le numéro « C’est Canteloup: la grande métamorphose » a ainsi réalisé un record PdA auprès des FRDA-50ans à 22,4%.

En 2020, vous découvrirez les nouvelles saisons inédites de Koh-Lanta, Mask Singer, The Voice, The Voice Kids, Danse avec les stars, Ninja Warrior. Mais aussi « Stars à nu » la nouvelle production d’Arthur présentée par Alessandra Sublet…

Et en attendant rendez-vous le 31 décembre à 21h05 pour la grande soirée du nouvel an 2020 avec « Le grand bêtisier du 31 » présenté par Karine Ferri et Christophe Beaugrand suivi de « Toute la musique qu’on aime » à 23h30 présenté par Nikos Aliagas !

