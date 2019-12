Audiences 2019 : TF1 décroche les 50 meilleures audiences de séries étrangères

ANNONCES





Audiences 2019. Et on poursuit avec le bilan des audiences de l’année 2019. En ce qui concerne les séries étrangères, carton plein pour TF qui décroche les 50 premières places.



En 2019, c’est la 1ère saison de la série Manifest qui arrive en tête de ce top.

Les passagers du vol 828 feront leur retour en début d’année sur la chaîne NBC et prochainement sur TF1 pour une saison 2 riche en révélations. A noter que la série détient le record de l’année en différé avec +1.46 million de téléspectateurs pour l’épisode « Affronter la vérité ».



Audiences 2019 : autres chiffres pour les séries étrangères

S.W.A.T. confirme son succès sur TF1. Shemar Moore et son équipe continuent de mener des enquêtes explosives et TF1 proposera bientôt la suite de la saison 3 inédite.

Freddie Highmore reste le médecin préféré des téléspectateurs français : les excellents scores de sa série confirment l’attachement du public pour Good Doctor. La suite de la 3ème saison inédite sera prochainement diffusée sur TF1.

Le Docteur Max Goodwin fait son entrée dans le club très fermé des grands médecins de la télé US : le 1er épisode de New Amsterdam débarque en force dans le top avec 5 millions de téléspectateurs.

Les téléspectateurs français sont déjà très attachés à l’équipe de cet hôpital hors du commun.

Ryan Eggold vous donne rendez-vous tous les mercredis à 21h05 avec la suite de la 1ère saison de New Amsterdam.

A noter, le final de cette saison, qui sera proposé le mercredi 15 janvier sur TF1, promet une soirée riche en émotions pour Max avec la naissance difficile de son premier enfant…

Les prochains événements séries sur TF1

Lundi 21h05 : diffusion de la mini-série événement La guerre des Mondes d’après le roman de H.G. Wells. 3 épisodes pour (re)découvrir une histoire qui a fait frissonner le monde entier.

Début du 20ème siècle, les humains se croient seuls au monde, pourtant… ⬇👽

💥 #LaGuerreDesMondes, votre nouvelle série événement, à partir du 30 décembre sur #TF1 pic.twitter.com/HaWvLWd09Y — TF1 (@TF1) December 18, 2019

Mardi 7 janvier 21h05 : il revient sur TF1 dans une série inédite, Magnum. Jay Hernandez reprend le rôle culte avec tous les ingrédients du succès de la marque : action, humour, Hawaï, Ferrari, et… dobermans. Sans oublier une nouvelle Higgins. Un retour à ne pas manquer !

– "A quoi je sers alors" ?

– "C'est une question que je me pose sans arrêt"

👉 Retrouvez #Magnum prochainement sur #TF1 pic.twitter.com/IYvqj1qITT — TF1 (@TF1) December 13, 2019

A découvrir également cette saison, les nouvelles séries qui font l’événement sur les chaînes américaines :

Prodigal Son, un criminologue reconnu doit ses extraordinaires qualités professionnels à son père, un tueur en série redoutable.

Emergence, la chef de la police d’une petite ville tranquille des Etats-Unis recueille une petite fille suite à un mystérieux accident d’avion. Celle-ci semble douée de capacités hors normes…

Lincoln Rhyme : Hunt for the Bone Collector, inspiré du film Bone Collector, Lincoln Rhymes, ancien flic de New York, en retraite forcée suite à de graves blessures, reprend du service quand le tueur en série qui l’a laissé pour mort refait surface…

Evil, la nouvelle série des créateurs de The Good Wife. Une équipe composée d’une psychologue, d’un prêtre en formation et d’un entrepreneur enquête sur des événement à priori surnaturels afin de déterminer s’ils ont une explication scientifique ou s’ils relèvent d’une puissance maléfique…

FBI : Most Wanted, un cast 5 étoiles pour cette équipe qui traque les criminels les plus recherchés des USA : Julian McMahon, Alana De La Garza, Keisha Castle-Hughes et Kellan Lutz !

The Resident : bienvenue à l’hôpital Chastain Memorial à Atlanta ou le docteur Devon Pravesh, un jeune médecin idéaliste, commence sa résidence sous les ordres du docteur Conrad Hawkins, médecin anticonformiste et aguerri…

Et toujours les nouvelles saisons des séries auxquelles les téléspectateurs restent très attachés comme Grey’s Anatomy (saison 16 / diffusion de l’épisode 350), Grey’s Anatomy : Station 19, New York Unité Spéciale (retour des inédits le lundi 6 janvier) et Esprits Criminels avec la diffusion de l’ultime saison de la série.

